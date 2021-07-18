Advertisements

ننشر الصور الأولى للمصاب بطلق ناري على يد شقيق برلماني بدار السلام

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
Advertisements
حصلت بوابة "الفجر"، على صور لضحية الاعتداء بالضرب من قبل أسرة برلماني ومن ثم إطلاق النيران عليه بدار السلام.

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء شقيق عضو مجلس نواب على أحد الأشخاص يدعى حسين السمري وإطلاق النيران عليه بدار السلام.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارًا من وصول شاب لأحدى المستشفيات، مصابًا بطلق ناري.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث ومن خلال التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيق عضو مجلس نواب بسبب زحمة الطريق حتى تطورت إلى مشاجرة أسفر عنها إصابة المجني عليه بطلق ناري.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
ننشر الصور الأولى للمصاب بطلق ناري على يد شقيق برلماني بدار السلام
ننشر الصور الأولى للمصاب بطلق ناري على يد شقيق برلماني بدار السلام
ننشر الصور الأولى للمصاب بطلق ناري على يد شقيق برلماني بدار السلام
ننشر الصور الأولى للمصاب بطلق ناري على يد شقيق برلماني بدار السلام
ننشر الصور الأولى للمصاب بطلق ناري على يد شقيق برلماني بدار السلام
ننشر الصور الأولى للمصاب بطلق ناري على يد شقيق برلماني بدار السلام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شقيق برلماني يصيب شابا دار السلام حوادث الفجر

أخبار تهمك

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعة و 21 دقيقة

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يقترب من مانشستر يونايتد

منذ 43 دقيقة

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ ساعة و نصف

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ 41 دقيقة

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

التحقيق في واقعة قتل شاب على يد عاطل بدار السلام

"تهتك في البطن".. التحقيق في قتل صاحب محل بـ"خرطوش" بدار السلام

التحقيق في مشاجرة بين بائع و7 أشخاص بالأسلحة النارية بالمطرية

إحالة عاطل قتل شابا للجنايات

إصابة 3 أشخاص بطلق ناري إثر مشاجرة بسوهاج

لوجود خلافات مالية بينهما.. إحالة المتهم بقتل مواطن بالسلام للمحاكمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

08:10 م

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

10:08 م

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

10:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس