ننشر الصور الأولى للمصاب بطلق ناري على يد شقيق برلماني بدار السلام

حصلت بوابة "الفجر"، على صور لضحية الاعتداء بالضرب من قبل أسرة برلماني ومن ثم إطلاق النيران عليه بدار السلام.





وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء شقيق عضو مجلس نواب على أحد الأشخاص يدعى حسين السمري وإطلاق النيران عليه بدار السلام.





وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارًا من وصول شاب لأحدى المستشفيات، مصابًا بطلق ناري.





وعلى الفور انتقل رجال المباحث ومن خلال التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيق عضو مجلس نواب بسبب زحمة الطريق حتى تطورت إلى مشاجرة أسفر عنها إصابة المجني عليه بطلق ناري.



