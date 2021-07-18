استشاري نفسي يحذر من ذبح الأضاحي أمام الأطفال: قد يًصاب طفلك بالوسواس القهري

قال الدكتور جمال فروز، أستشاذ الطب النفسي، إن هناك ضرورة للحديث عن الأطفال عن حكمة من ذبح الأضاحي قبل اصطحابه لذبح الأضحية.



وأضاف "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على فضائية " الأولى"، مساء الأحد، أن 99.9% من الطفال سيفرحون بالأضحية، ولكن هناك 0.1% سيشعر بالخوف من ذبح الأضحية، وقد لا ينما بسبب حضوره ذبح للأضحية، مما يؤدي غلى إصابته بالوسواس القهري.



وشدد على ضرورة تأهيل الطفل قبل اصطحابه إلى ذبح الاضاحي، معقبًا: "مفيش حاجة في الدنيا بتتعمل من غير تأهيل".

