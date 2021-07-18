خلال ساعات الشرطة تعثر على قاتل فتاة بسوهاج



جدير بالذكر انه لقيت فتاة في العقد الرابع من العمر مصرعها اثناء نقلها الى مستشفى سوهاج الجامعي، عثر عليه مطعونة بسكين في شقتها بأحد شوارع مدينة جرجا جنوب سوهاج.



بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلة ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسي، مدير مباحث سوهاج يفيد بالعثور على فتاة مطعونة بسكين في الصدر بدائر بمدينة جرجا وتم نقلها إلى المستشفى.



أنتقل على الفور رئيس مباحث القسم والفريق المعاون له وتبين العثور على فتاة تدعى" م ا" 36 عام، مصابة بطعن في الصدر، وتوفيت اثناء نقلها الى مستشفى سوهاج الجامعي، وتكثف الشرطة جهودها لكشف طلاسم الحادث.



تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



كشفت تحريات رجال مباحث مركز شرطة قسم جرجا جنوب سوهاج، عن قاتل فتاة في العقد الرابع من العمر، واتضح ان الجاني شقيق ابنتها، ويدعى "احمد ع ع ع" - 22 عامًا حاصل على دبلوم صنايع 5 سنوات، مقيم بذات الناحية، بسبب تعاطيه مادة "الشابو" المخدر، وبتقنين الإجراءات اللازمة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.