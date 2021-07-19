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أستاذ موارد مائية: إثيوبيا سحبت المعدات من السد خوفا من الفيضان (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:16 ص
سد النهضة ـ أرشيفية
سد النهضة ـ أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن إثيوبيا دخلت في سباق مع الزمن لكي يصلوا لمنسوب السد الإثيوبي 573 مترًا وهو بعيد عن المنسوب المقرر من جانبهم حيث لا تزال في مرحلة البناء والواضح من خلال الأقمار الصناعية أن المعدات تم سحبها خوفًا من الفيضان.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الأحد، أن المياه قاربت على حافة 573 مترًا بما يعني اقتراب الملء الثاني ويتبقى متر واحد وستفيض المياه خلال يوم أو يومين وستصل كامل المياه إلى السودان ومصر.

وتابع أن الفيضان خلال شهر أغسطس يأتي بمليار متر مكعب يوميا مشيرًاا إلى أن السودان عانى خلال الفترة الماضية بوصول 50% فقط من الإيراد، موضحًا أن إثيوبيا خزنت 5 مليارات متر مكعب فقط العام الماضي و3 مليارات العام الحالي واعترف الجانب الإثيوبي بوجود معوقات في استكمال بناء السد في التوقيت المحدد له.

وأكد أن فيضان هذا العام متوقع أن يكون متوسط أو فوق المتوسط، وأن المياه ستصل إلى السد العالي بعد أسبوعين بعد أن تفيض فوق السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن مخزون المياه بالسد يكفي لتوليد الكهرباء ولكن لم يتم استكمال تركيب التوربينات.

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بوابة الفجر الفيضان الفجر السد الإثيوبي الاقمار الصناعيه

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