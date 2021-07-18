أرتيتا يعبر عن سعادته بتسجيل نونو تافاريز أول أهدافه مع أرسنال

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن سعادته بتسجيل نونو تافاريز أول أهدافه مع الفريق في المباراة الودية التي تعادل فيها فريقه مع رينجرز 2/2 اليوم السبت.





وعادل الظهير الأيسر البرتغالي البالغ من العمر 21، والذي انتقل لأرسنال في الاسبوع الماضي، النتيجة في الدقيقة 23 من تسديدة من مسافة قريبة وذلك بعدما افتتح ليون بالجون التسجيل لرينجرز في الدقيقة 14 من ضربة رأس إثر ركلة ركنية.





وهيمن فريق أرسنال على مجريات اللقاء في أغلب الفترات وأهدر العديد من الفرص ولكن رينجرز تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 عن طريق ضربة رأس لسيدريك إتين، ولكن أرسنال نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 83 عن طريق إيدي نكيتا.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن أرتيتا، لاعب رينجرز السابق، تلقى ترحيبا كبيرا من الألفين مشجع الذين سمح لهم بالتواجد في الملعب.





وقال أتريتا عن تافاريز على الموقع الرسمي للنادي :" مشاركة أولى عظيمة، لقد سجل هدفا بقدمه اليمنى".





وأضاف :" تواجد معنا منذ عدة أيام فقط ولكن يمكنك أن ترى إمكانياته، قوته الجسدية والجودة التي يتمتع بها عندما تكون الكرة معه".





وقال تافاريز الذي تم استبداله بين الشوطين :" أشعر أنني سعيد للغاية بهدفي الأول مع أرسنال. كنت متحمس لتسجيل هذا الهدف واليوم فعلت ذلك".