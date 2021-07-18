Advertisements

أرتيتا يعبر عن سعادته بتسجيل نونو تافاريز أول أهدافه مع أرسنال

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن سعادته بتسجيل نونو تافاريز أول أهدافه مع الفريق في المباراة الودية التي تعادل فيها فريقه مع رينجرز 2/2 اليوم السبت.

وعادل الظهير الأيسر البرتغالي البالغ من العمر 21، والذي انتقل لأرسنال في الاسبوع الماضي، النتيجة في الدقيقة 23 من تسديدة من مسافة قريبة وذلك بعدما افتتح ليون بالجون التسجيل لرينجرز في الدقيقة 14 من ضربة رأس إثر ركلة ركنية.

وهيمن فريق أرسنال على مجريات اللقاء في أغلب الفترات وأهدر العديد من الفرص ولكن رينجرز تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 عن طريق ضربة رأس لسيدريك إتين، ولكن أرسنال نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 83 عن طريق إيدي نكيتا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن أرتيتا، لاعب رينجرز السابق، تلقى ترحيبا كبيرا من الألفين مشجع الذين سمح لهم بالتواجد في الملعب.

وقال أتريتا عن تافاريز على الموقع الرسمي للنادي :" مشاركة أولى عظيمة، لقد سجل هدفا بقدمه اليمنى".

وأضاف :" تواجد معنا منذ عدة أيام فقط ولكن يمكنك أن ترى إمكانياته، قوته الجسدية والجودة التي يتمتع بها عندما تكون الكرة معه".

وقال تافاريز الذي تم استبداله بين الشوطين :" أشعر أنني سعيد للغاية بهدفي الأول مع أرسنال. كنت متحمس لتسجيل هذا الهدف واليوم فعلت ذلك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بتسجيل نونو تافاريز أهدافه مع أرسنال أرسنال

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يقترب من مانشستر يونايتد

منذ 38 دقيقة

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ 36 دقيقة

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 8 ساعات

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مارتينيلي يسجل الهدف الثاني للأرسنال في شباك ليفربول "2-1" (فيديو)

أوباميانج يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون

آرسنال يسحق نوريتش سيتي بالأربعة في الدوري الإنجليزي

هل سخر أرتيتا من إدارة أرسنال بعد الفوز على ليفربول؟

رينجرز الاسكتلندي وبنفيكا يتأهلان دور الستة عشر من الدوري الأوروبي

رباعي البريميرليج على موعد مع التأهل باليوروباليج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

08:10 م

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

10:08 م

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

10:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس