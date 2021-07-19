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وزير التموين: المخابز والمجمعات الاستهلاكية مفتوحة خلال أيام العيد (فيديو)
الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:37 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التأكيد على توافر السلع وضخها بالأسواق لإتاحتها للمواطنين خلال فترة العيد، موضحًا أن جميع المجمعات الاستهلاكية مفتوحة أول وثان وثالث أيام العيد.
وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المخابز أيضًا مفتوحة من الساعة الـ5 فجرًا وحتى الـ 5 مساءً، مشيرًا إلى إتاحة "كوبونات" العيد، وتوفير خدمة التقسيط لخراف الأضاحي والتي شهدت إقبالًا من عدد من المؤسسات.
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى توفير 10 آلاف خراف مبردة و8 آلاف رأس أضحية سيتم ذبحها وإتاحتها خلال أيام العيد بالمجمعات، فضلًا عن إتاحة خراف حية بـ 39 شادرًا تابعًا للوزارة، موضحًا أنه حتى اليوم تم المحافظة على أسعار اللحوم، مضيفًا أن سعر اللحوم السودانية تصل إلى 85 جنيهًا و65 جنيهًا لكيلو اللحوم المجمدة، و95 جنيهًا للضأن، مشيدًا بالمجهود الكبير في الحفاظ على المستوى الاستراتيجي من السلع الغذائية.
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