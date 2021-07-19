وزير التموين: المخابز والمجمعات الاستهلاكية مفتوحة خلال أيام العيد (فيديو)

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التأكيد على توافر السلع وضخها بالأسواق لإتاحتها للمواطنين خلال فترة العيد، موضحًا أن جميع المجمعات الاستهلاكية مفتوحة أول وثان وثالث أيام العيد.





وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المخابز أيضًا مفتوحة من الساعة الـ5 فجرًا وحتى الـ 5 مساءً، مشيرًا إلى إتاحة "كوبونات" العيد، وتوفير خدمة التقسيط لخراف الأضاحي والتي شهدت إقبالًا من عدد من المؤسسات.



