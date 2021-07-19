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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 19-7-2021

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت  أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم  الإثنين، بعد الانخفاضات التى تعرضت لها بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي.

اسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 18 سجل 678 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 905 جنيهات للجرام

الذهب عيار 21 يبلغ 792 جنيها

 الجنيه الذهب 6336 جنيها.




 سعر الذهب العالمي




سجل الذهب على المستوي العالمي تراجع من 1821 دولار إلى 1812 دولار، وفق ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، وهو ما أثر على سعر الذهب في مصر ليهبط عند مستويات 792 جنيها للجرام.

 

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1813.30 دولار، وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في أسبوع ويتجه مؤشر الدولار صوب أقوى مكسب أسبوعي.

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