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إن شاء الله الضحكة ماتفارق وشك.. وائل جسار يطالب جمهوره بالدعاء لياسمين عبد العزيز

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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دعا الفنان اللبناني وائل جسار بالشفاء للنجمة ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة وخضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.


ونشر وائل عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة ياسمين عبد العزيز وكتب "ان شاء الله تقومي بالسلامة وان شاء الله الضحكة ما تفارق وجهك الله يحميكي(ياسمين عبد العزيز)"


وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.


وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"

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