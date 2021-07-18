محمد رجب يوجه رسالة لياسمين عبد العزيز بعد تعرضها لوعكة صحية

دعا الفنان محمد رجب بالشفاء للنجمة ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة وخضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.





ونشر محمد رجب عبر حسابه الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام": صورة مع ياسمين عبد العزيز وكتب "ادعوا الله الشفاء العاجل للصديقة العزيزه ياسمين عبد العزيز وربنا يقومك بألف سلامة".





وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.





وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"