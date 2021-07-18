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خالد سليم يطرح أحدث أغانيه "عشمني" على اليوتيوب

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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طرح الفنان خالد سليم أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب حملت اسم "عشمني".

ونشر خالد سليم عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له من بوستر الأغنية المرتقبة، وعلق عليها قائلا:"جاهزين؟"، في إشارة إلى اقتراب موعد طرحها.



يذكر أن خالد سليم شارك مؤخرا في بطولة مسلسل جمال الحريم مع الفنانة نور اللبنانية، وكان من بطولة المخرجة منال الصيفي، وضم فريق العمل كل من دينا فؤاد، أمير شاهين، حازم سمير ، إسلام جمال، فراس سعيد، صلاح عبد الله، وأشرف مصيلحي.

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