بهذه الكلمات.. إسعاد يونس تساند ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الصحية

دعت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، للنجمة ياسمين عبدالعزيز، التي تمر بوعكة صحية بعد خضوعها لعملية جراحية.





وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام : "‏‏يارب يا حنان يا منان، نسألك باسمك الأعظم أن تمد لياسمين عبدالعزيز يد الشفاء العاجل وأن تبرئ جسدها من كل علة".





وكان الفنان أحمد العوضي طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.





وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".