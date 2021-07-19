أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 19-7-2021.. سعر العملة الأمريكية في وقفة عرفات

استقرت أسعار الدولار في مصر مع بداية عطلة البنوك بمناسبة عيد الأضحي المبارك اليوم الإثنين، بعد أن أعلن البنك المركزي عن عمل البنوك أمس الأحد على عكس باقى الوزارات والهيئات الحكومية التى بدأت أجازتها من يوم السبت بقرار رئاسي وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم في مصر:





سعر الدولار في البنك المركزي





15.64 جنيه للشراء.





15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري





15.62 جنيه للشراء.





15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر





15.64 جنيه للشراء.





15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك عودة





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.