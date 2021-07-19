Advertisements

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 19-7-2021.. سعر العملة الأمريكية في وقفة عرفات

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الدولار في مصر مع بداية عطلة البنوك بمناسبة عيد الأضحي المبارك اليوم الإثنين، بعد أن أعلن البنك المركزي عن عمل البنوك أمس الأحد على عكس باقى الوزارات والهيئات الحكومية التى بدأت أجازتها من يوم السبت بقرار رئاسي وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر:

سعر الدولار في البنك المركزي

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار البنك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ ساعتين

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة مدوية.. الكشف عن حقيقة عودة حمدي النقاز إلى الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 6 ساعات

الفجر تنفرد.. أول حوار مع أسرة المصاب بالطلق الناري على يد شقيق برلماني (فيديو وصور)

منذ ساعة و 9 دقيقة

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 9 ساعات

لميس الحديدي تكشف كواليس تواصلها مع أحمد العوضي بشأن حالة ياسمين عبدالعزيز

منذ 19 دقيقة

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الأحد 9-6-2019 مع عودة عمل البنوك

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 8-3-2021

سعر الدولار اليوم الإثنين 8 -3 - 2021 مقابل الجنيه

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 5-5-2021

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-5-2021 في البنوك

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 6-5-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

12:21 ص

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

10:21 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

08:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس