هاني سلامة يطلب من جمهوره الدعاء بالشفاء لياسمين عبد العزيز





طالب النجم هانى سلامة، من جمهوره ومتابعيه الدعاء لصديقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام: "أسالكم الدعاء للزميلة العزيزة ياسمين عبدالعزيز، بأن يشفيها الله شفاءً لا يغادر سقمًا".وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"