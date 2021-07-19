Advertisements

هاني سلامة يطلب من جمهوره الدعاء بالشفاء لياسمين عبد العزيز

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

طالب النجم هانى سلامة، من جمهوره ومتابعيه الدعاء لصديقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.


وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام: "أسالكم الدعاء للزميلة العزيزة ياسمين عبدالعزيز، بأن يشفيها الله شفاءً لا يغادر سقمًا".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"

أخبار تهمك

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

منذ ساعة الا ربع

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الكشف عن حقيقة عودة حمدي النقاز إلى الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 9 ساعات

لميس الحديدي تكشف كواليس تواصلها مع أحمد العوضي بشأن حالة ياسمين عبدالعزيز

منذ ثلث ساعة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الفجر تنفرد.. أول حوار مع أسرة المصاب بالطلق الناري على يد شقيق برلماني (فيديو وصور)

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

12:21 ص

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

10:21 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

08:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس