تفاصيل خناقة حمو بيكا ومجموعة من الشباب في الساحل الشمالي (فيديو)

كشف طاهر مجدي، أحد طرفي مشاجرة حمو بيكا ومجموعة من الشباب في الساحل الشمالي، عن تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه كان حادث سيارة بسيط ولكن المطرب الشعبي حوله إلى "خناقة".





وقال "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "كنا راكبين العربية وبناخذ الملف، كان حمو بيكا جاي بسرعة ودخل فينا، وكان ماسك التليفون في إيده وهو بيسوق العربية.. وكانت حادثة عادية، والمفروض أننا بننزل بنطمن على بعض لكن فوجئنا إنهم نازلين من العربية بيشدوا صاحبي اللي كان راكب معانا وبيفتحوا العربية وكسروا الزجاج علينا".



