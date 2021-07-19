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"التعليم العالي": جامعة العلمين بدأت الدراسة العام الماضي (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يتم إنشاء جامعات في كل المدن الجديدة، وهو ما يقومون على تنفيذه على مدار السنوات الماضية.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم تنفيذ جامعات في مدينة العلمين، ومدينة الجلالة، ومدينة الطور، والمنصورة، وشرق بورسعيد، وشرق الإسماعيلية، والمنيا الجديدة، حيث إن كل المناطق الجديدة التي تحتاج لتنمية عمرانية يعملون على تنفيذ جامعات بها.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إنفاق 150 مليار جنيه في الجامعات التي تم تأسيسها مؤخرا، لافتا إلى أن جامعة العلمين بدأت الدراسة بها العام الماضي في عدد من الكليات، منوهًا بأن مدينة العلمين سيكون بها طلاب على مدار العام خلال العامين القادمين، معلقًا: "عايزين الناس تعيش في مدينة العلمين كأنها إسكندرية جديدة".

ولفت إلى أن من يريد الانضمام لجامعة العلمين يمكنه الدخول على موقع وزارة التعليم العالي ليتعرف على شروط التقديم، موضحًا أن نتيجة الطالب في الثانوية العامة جزء من التقييم للالتحاق بالكلية حيث لابد أن يجتاز عدد من الامتحانات حتى يستطيعوا أن يختاروا أفضل العناصر، موضحًا أن جامعة العلمين عقدت اتفاقيات مع عدد من الجامعات الدولية وفي خلال الأعوام القليلة القادمة سيستطيع الطالب الحصول على شهادة مزدوجة من جامعة العلمين والجامعة التي عقدنا معها توأمة.

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