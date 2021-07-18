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"الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة تحدد مصليات العيد

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
واس
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 أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة استعداداته لتهيئة وتجهيز ما مجموعه (949) مصلى وجامعاً ومسجداً في المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها لأداء صلاة عيد الأضحى لهذا العام 1442هـ.
وبلغ عدد الجوامع والمساجد والمصليات في المدينة المنورة (486) مصلى ومسجداً وفي محافظة العلا (57) مصلى ومسجداً وفي محافظة ينبع في ينبع البحر (78) وفي ينبع الصناعية (21) وفي ينبع النخل (38) أما محافظه بدر (46) وفي محافظة وادي الفرع (51) وفي محافظة خيبر (42) وفي محافظة المهد (11) وفي محافظة العيص (54) وفي محافظة الصويدرة (15) وفي محافظة الحناكية (50).
وأوضح مدير عام الفرع وجب بن علي العتيبي أن الفرع أكمل استعداداته لتهيئة المصليات والجوامع والمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك, والمساجد المساندة لها لعام 1442هـ لتخفيف الزحام، والتوسع في أماكن إقامة الصلاة في جميع مصليات الأعياد؛ لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن المراقبين والعاملين بالفرع ومؤسسات الصيانة والنظافة والتعقيم يقومون بأدوار كبيرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة جاهزية جميع المساجد والجوامع.

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