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المكتب السياسي لحركة "طالبان" ينفي اقتراحه الهدنة مع كابل
الأحد 18/يوليو/2021 - 11:46 م
وكالات
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أعلن المكتب السياسي لحركة "طالبان" أن "الحركة لم تقترح خلال المحادثات التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة هدنة في أفغانستان".
وقال متحدث باسم المكتب لقناة "الجزيرة" القطرية: "لم نقدم في محادثات الدوحة اقتراحا لهدنة مدتها ثلاثة أشهر".
وأضاف أن "الاجتماعات مع وفد الحكومة الأفغانية ستستمر في الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن "المفاوضات تمثل فرصة جيدة لتقريب وجهات النظر".
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