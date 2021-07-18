المكتب السياسي لحركة "طالبان" ينفي اقتراحه الهدنة مع كابل





أعلن المكتب السياسي لحركة "طالبان" أن "الحركة لم تقترح خلال المحادثات التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة هدنة في أفغانستان".

وقال متحدث باسم المكتب لقناة "الجزيرة" القطرية: "لم نقدم في محادثات الدوحة اقتراحا لهدنة مدتها ثلاثة أشهر".

وأضاف أن "الاجتماعات مع وفد الحكومة الأفغانية ستستمر في الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن "المفاوضات تمثل فرصة جيدة لتقريب وجهات النظر".