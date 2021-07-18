بدأ التجهيزات لتغيير كسوة الكعبة (فيديو)

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتغيير كسوة الكعبة المشرفة، غدًا الاثنين، كما جرت العادة السنوية.





وأظهر مقطع فيديو استعدادات تغيير كسوة الكعبة، وذلك من خلال رافعات عملاقة لتسهيل مهام العاملين في هذا الصدد.





وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت أنها سوف تستبدل، يوم غد الاثنين، كسوة الكعبة المشرفة بأيدي 200 من الفنيين والصنّاع.



