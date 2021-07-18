Advertisements

بدأ التجهيزات لتغيير كسوة الكعبة (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتغيير كسوة الكعبة المشرفة، غدًا الاثنين، كما جرت العادة السنوية. 

وأظهر مقطع فيديو استعدادات تغيير كسوة الكعبة، وذلك من خلال رافعات عملاقة لتسهيل مهام العاملين في هذا الصدد. 

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت أنها سوف تستبدل، يوم غد الاثنين، كسوة الكعبة المشرفة بأيدي 200 من الفنيين والصنّاع. 

أخبار تهمك

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ ساعتين و 6 دقيقة

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الكشف عن حقيقة عودة حمدي النقاز إلى الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 6 ساعات

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 3 ساعات

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الفجر تنفرد.. أول حوار مع أسرة المصاب بالطلق الناري على يد شقيق برلماني (فيديو وصور)

منذ ساعة و 11 دقيقة

لميس الحديدي تكشف كواليس تواصلها مع أحمد العوضي بشأن حالة ياسمين عبدالعزيز

منذ ثلث ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

منذ ساعة الا ربع

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

12:21 ص

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

10:21 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

08:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس