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بدأ التجهيزات لتغيير كسوة الكعبة (فيديو)
الأحد 18/يوليو/2021 - 11:45 م
وكالات
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تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتغيير كسوة الكعبة المشرفة، غدًا الاثنين، كما جرت العادة السنوية.
وأظهر مقطع فيديو استعدادات تغيير كسوة الكعبة، وذلك من خلال رافعات عملاقة لتسهيل مهام العاملين في هذا الصدد.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت أنها سوف تستبدل، يوم غد الاثنين، كسوة الكعبة المشرفة بأيدي 200 من الفنيين والصنّاع.
#يحدث_الآن | جانب من مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة. #بسلام_آمنين pic.twitter.com/YQTcjP7QI4— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) July 18, 2021
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