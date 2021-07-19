الغلاء يحرم أهالي الإسكندرية من شراء الأضاحي.. الأسعار مرتفعة والإقبال ضعيف

ساعات قليلة تفصلنا عن "عيد الأضحى المبارك"، ونحن نعيش في تلك الأجواء المباركة، حيث يبدأ المسلمون في شراء الأضاحي كالخراف والأبقار والجمال، وتشهد الأسواق إقبالًا على ذبح المواشي استعدادًا للعيد.





ورصدت "الفجر" حركة البيع والشراء داخل الأسواق في الإسكندرية، حيث يقول "أحمد ريان" جزار حر في منطقة المنشية "للفجر": أعمل في المهنة منذ 20 عامًا، وهي مهنتي الأساسية، ونبدأ قبل العيد بـ 20 يومًا بإحضار الخراف من الصحراء للإسكندرية.





وتابع "ريان"، أن أنواع الخراف الصعيدي والبرقي، وتبدأ الأسعار من ٥٧ جنيهًا للكيلو الصعيدي، والبرقي من 72 لـ 74 جنيهًا، وأفضل نوع في الأكل هو الصعيدي بسبب المَرعى لأنها تأكل العلف وطعام نظيف.





وأضاف: أنا لا أذبح خارج المحلات أو في الشارع ولكن الزبون يشتري مني الخروف ويذبحه في منزله أو السلخانات، وأنا جزار حُر أذبح للناس في المنازل بالطلب فقط.





ارتفاع الأسعار يؤثر على حركة الشراء

وتابع: "الحال واقف والناس تعبانة، والأسعار غالية"، وازدات حوالي من 3 لـ 4 جنيهات عن كل عام، وأنا أحضر الخراف من الصعيد للإسكندرية ومن سنين ونحن هُنا.









من جانبه، يقول "محمد شعبان" يعمل في بيع الأضاحي، أعمل من 10 سنوات في مهنة بيع الخراف، وأنا بائع قصب في الأساس ولكن المهنة قبل العيد تتوقف قليلًا، وتصبح حركة البيع والشراء فيها قليلة، لذلك أعمل في بيع الخراف في فترة عيد الأضحى وأنا لا أذبح ولكن أبيع فقط، وأبدأ بإحضار الخراف قبلها بـ20 يومًا، مضيفًا أن الإقبال هذا العام ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار.





وتابع أن الأسعار تبدأ من 60 جنيهًا للكيلوجرام للفلاحي، والبرقي 65 جنيهًا للكيلوجرام ، والصعيدي 70 جنيهًا للكيلوجرام ، أما المعزة سعرها حسب وزنها من 1500 لـ 2000 جنيها للكيلوجرام ، وأسعار العلف مرتفعة تبدأ من 6 جنيهات.





ويقول "طارق رشاد" جزار في منطقة بحري، أن الأسعار في البرقي تبدأ من 73 جنيهًا للكيلوجرام والفلاحي بـ 67 جنيهًا للكيلوجرام ، والعجول بـ62 جنيهًا للكيلوجرام ، وعزب البقر 55 جنيهًا للكيلوجرام .





الإقبال ضعيف

وتابع الإقبال ضعيف، ومتوسط سعر الخروف من 3000 لـ 6000 جنيه، والعجول من 20 ألف حتى 50 ألف جنيه، والنيفة بـ 70 جنيه للكيلو قايم، وطن الذرة 6000 جنيه.



