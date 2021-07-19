Advertisements

"معلومات المناخ" يحذر: الثعابين ستخرج من جحورها الأيام المقبلة (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
توقع الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، حدوث موجة شديدة الحرارة خلال فترة عيد الأضحى عن الحالية امتدادًا لمنخفض الهند الموسمي بجانب منخفض السودان الموسمي الذي يرفع درجات الحرارة في الصعيد، وهو ما سبب استمرار الموجة الحارة أسبوعين، وسوف تستمر أسبوع آخر لنهاية يوليو الجاري.

ونصح "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc"، جميع العاملين بالمناطق الصحراوية، باتباع أقصى درجات الحذر، خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد حاليًا، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة تدفع الزواحف للخروج من جحورها.

وأوضح: "خروج الزواحف من جحورها لا يعنى أنها سوف تجتاح كافة البلاد، ولكن الأمر قاصر على المناطق الصحراوية فقط، وعلى المزارعين والعاملين في هذه المناطق ارتداء أحذية خاصة خلال فترة ما بعد العصر وتجنب الاقتراب من المناطق التي بها هيش أو برك مياه"، لافتًا إلى أن موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد الآن والممتدة خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك قد تمتد إلى ما بعد العيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المناخ الفجر الطقس الحار الطقس

أخبار تهمك

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وصول الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الرسام الدنماركي صاحب أزمة الصور المسيئة للنبي

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 6 ساعات

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 11 ساعة

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 14 ساعة

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ حوالي 11 ساعة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل خناقة حمو بيكا ومجموعة من الشباب في الساحل الشمالي (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

نصائح للمزارعين لتفادي لدغات الثعابين

تعرف على حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك

ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. أفريقيا في خطر بسبب زيادة نسبة الكربون

لماذا تأخر الشتاء في مصر هذا العام؟

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

مدير مركز تغيير المناخ يفجر مفاجأة عن طقس هذا العام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

11:01 م

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

06:48 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

03:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس