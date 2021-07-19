"معلومات المناخ" يحذر: الثعابين ستخرج من جحورها الأيام المقبلة (فيديو)

توقع الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، حدوث موجة شديدة الحرارة خلال فترة عيد الأضحى عن الحالية امتدادًا لمنخفض الهند الموسمي بجانب منخفض السودان الموسمي الذي يرفع درجات الحرارة في الصعيد، وهو ما سبب استمرار الموجة الحارة أسبوعين، وسوف تستمر أسبوع آخر لنهاية يوليو الجاري.





ونصح "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc"، جميع العاملين بالمناطق الصحراوية، باتباع أقصى درجات الحذر، خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد حاليًا، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة تدفع الزواحف للخروج من جحورها.



