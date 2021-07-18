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مفاجأة مدوية.. الكشف عن حقيقة عودة حمدي النقاز إلى الزمالك

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة مدوية، بشأن عودة التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الترجى التونسى، مجدداً لفريقه السابق نادى الزمالك.

وكان حمدي النقاز قد فسخ عقده مع الزمالك خلال فترة المدرب ميتشو، لينتقل لمدة 6 أشهر لصفوف فريق سودوفا الليتواني قبل أن ينتقل للترجي، مشبهاً مصير فرجاني ساسي بالنقاز.

وقال سيف زاهر معلقاً حول رحيل فرجاني ساسي عن صفوف الفريق الأبيض، خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون تايم": "فرجاني ساسي سوف يتذكر أن هناك جماهير كانت تحبه ورحل عنها، ونعرف جميعاً حمدي النقاز ولنا عبرة فى الماضي، لقد رحل عن الزمالك ويلعب فى ناديه الحالي الترجي، ونتمنى له كل التوفيق".

وتابع: "حمدي النقاز لديه خلافات مع ناديه، فيه كلام أنه ميكملش مع الترجي ويعود لصفوف الزمالك، ولكن إدارة القلعة البيضاء لها مطلق الحرية فى الموافقة على ذلك أو لا، لكن انظروا لمستوى النقاز مع الفريق الأبيض ومع الترجي، الزمالك والأهلي هم صانعوا النجوم".

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