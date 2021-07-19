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"الزراعة": تقليل أعداد الزائرين في حديقة الحيوانات

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، عن استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضح "القرش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن حديقة الحيوانات لها طقوس خاصة في فترة الأعياد والمناسبات؛ بسبب توافد المواطنين عليها.

وأكد معاون وزير الزراعة، أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والواقائية داخل حديقة الحيوان، موضحًا أنه يتم تقليل أعداد الزائرين، والالتزام بارتداء الكمامات داخل الحديقة.

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