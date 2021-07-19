"الزراعة": تقليل أعداد الزائرين في حديقة الحيوانات

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، عن استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى.





وأوضح "القرش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن حديقة الحيوانات لها طقوس خاصة في فترة الأعياد والمناسبات؛ بسبب توافد المواطنين عليها.



