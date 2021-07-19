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استجابة عاجلة من وزيرة التضامن لحالة اللاعب شريف الإنجليزي (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:45 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
داليا الحسين
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استجابت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لطلب لاعب مركز شباب ناصر ملوي شريف الإنجليزي، والذي تعرض لبتر قدمه اليمنى بسبب السرطان، وقضى على حلمه الكروي، بتوفير وحدة سكنية.

وقالت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع فضائية "dmc"، إن طلب شريف هو طلب حقوقي أكثر منه إنساني، حيث يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما عن الفنانين والرياضيين، وكل الفئات التي قدمت لمصر في يوم من الأيام.

وأضافت وزيرة التضامن، أن مصر جديرة بهم، ومن أولى المؤسسات الجديرة بتقديم الحماية الاجتماعية والتأمينية لكافة الفئات هي وزارة التضامن الاجتماعي، معلقة: "شرف لنا القيام بذلك، ونسعد بأن نقوم بهذا الدور".

وأشارت إلى أن هذا يتفق مع كرامة المواطن المصرى، متابعة: "بعد أن يخلص خدمة يجب أن نصونه كما صان الوطن خلال خدمته، ومسألة إن اللاعب حصل له بتر في قدمه، فنحن معنيين بقضايا الإعاقة، حيث هناك توجهًا من الدولة في إنشاء كيان كبير للأجهزة التعويضية، والأدوات والأطراف الصناعية".

ووجهت حديثها للاعب قائلة: "ألف سلامة، وما حدث لك يكون محنة ولكنها أحيانا منحة، وتأكد تمامًا أننا سنكون لك خير سند وعون، وسنوفر له طرفًا صناعيًا، وسنتعاون معه في كافة سبل المعيشة، حيث إن دور وزارة التضامن هو أنه تدرس حالة المواطن بكافة أشكالها".

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وزيرة التضامن نيفين القباج شريف الإنجليزي

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