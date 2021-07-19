ريهام عبد الغفور توجه رسالة لياسمين عبد العزيز بعد تعرضها لوعكة صحية









نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنانه ياسمين عبد العزيز والفنانة مني ذكي.وعلقت قائلة: "سلامتك ياحبيبتي.. يا أصيلة ياجدعة ياعشرة العمر، ربنا يقومك بالسلامة ويطمنا عليكي".يذكر أن الفنان أحمد العوضي طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.وأعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".