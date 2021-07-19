"طول عمرك قوية".. رامي أمام يوجه رسالة لياسمين عبد العزيز

















نشر المخرج رامي إمام، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة بجمعه بياسمين عبد العزيز من الجيم ووجه لها رسالة، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية.وكتب: "يلا بقي نرجع نتمرن تاني، أنا عارفك طول عمرك قوية.. ربنا يشفيكي يا ياسمينا، وتقومي بالف خير وسلامة ربنا معاكي يا ام ياسمين.. إحنا بندعيلك".يذكر أن أحمد العوضي طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".