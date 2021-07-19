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خبير: يجب على مصر حفر قنوات في جنوب السودان (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:59 ص
عباس شراقي
عباس شراقي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه لابد من الاستفادة من بحر المياه العذبة في جنوب السودان، معلقا: "لم نستفد منه بمتر مياه واحد".

وأشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الامطار التي تسقط على جنوب السودان أكبر من إثيوبيا التي تمد النيل بـ85% من المياه، بل أن نهر النيل القادم من فيكتوريا ويمر بجنوب السودان يفقد 10 مليار متر مكعب.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "جنوب السودان بحر مياه وبيخسرنا 10 مليار متر مكعب من مياه النيل بسبب عدم وجود مجاري للمياه"، مشددًا على أهمية إنشاء مجاري وقنوات، وأهمها قناة جونجلي التي تم حفر 260 كيلو منها، منوها بأن القناة فور عملها ستوفر 4 مليار متر مكعب، وهى قناة ليس لها عمر افتراضي.

وتابع أن مصر تشهد عصر الإنشاءات الهندسية ولابد من إنشاء هذه القنوات حاليا، معلقا: "عندنا المعدات في مصر، ونعمل مشروعات في جنوب السودان والسودان"، لافتا إلى أنه إذا تم إنشاء قنوات في جنوب السودان سنوفر 20 مليار متر مكعب.

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مصر بوابة الفجر المياه الفجر السودان

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