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لميس الحديدي تكشف الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز وإيمان الحصري (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:14 ص
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
كساب أحمد
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كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أنها توصلت مع الفنان أحمد العوضي للاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، ورد عليها قائلًا: "إدعيلها يا لميس هي في الرعاية الآن".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد: "ده كان رده بس وأنا بحترم خصوصية الناس وتفضيلهم لعدم الحديث عن الحالة الصحية لذويهم، وأيًا ما كانت المعلومات لدي حول حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فأنا مش هقول لأني بحترم خصوصية الناس، وده من حق أسرتها إن تختص بالإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية".

أما عن الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، قالت "الحديدي": "
وأضافت: "لفت انتباهي وجود جمل تتكرر في مثل هذه الحادث، وهي احتمالات، وأنا بحط تحت احتمالات عدة خطوط أنها أخطاء طبية، والمؤكد في معلوماتي أن الإعلامية إيمان الحصري لم تدخل في البداية لإجراء عملية كبرى وكذا الحال بالنسبة لياسمين عبد العزيز، هل في القانون ما يمكننا من أن نقاضي ونحاسب هؤلاء المخطئين طبيًا أم أن المريض في النهاية هو من يدفع هذه التكاليف".

وأكملت: "لو مضاعفات نادرة يمكن تقديرها والإعلان عنها، لكن في حالة لو كانت (أخطاء طبية) وهما شخصيتين معروفتين، السؤال هنا: من يدفع فاتورة هذه الأخطاء الطبية وكلفتها؟ حياة البشر مهمة، هل هناك من يحاسب على هذه الأخطاء لو كانت هناك أخطاء طبية؟! أنا بوجه سؤال لنقابة الأطباء ووزارة الصحة وكافة الجهات المعنية؟! وهل القانون قد يحمي ونحن كمواطنين من نحاسب على الفاتورة".

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لميس الحديدي حالة ياسمين عبد العزيز بوابة الفجر الفجر إيمان الحصري

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