هاني رمزي يستضيف صاحب واقعة قطار منوف وابنته في مسرحية "أبو العربي"





استضاف الفنان هاني رمزي، صاحب واقعة قطار منوف المعتدي عليه وابنته في مسرحيته الجديدة "أبو العربي" والتي تعرض حاليًا علي مسرح مدينة نصر.ونشر الفنان هاني رمزي عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو يظهر فيه برفقة صاحب واقعة قطار منوف وابنته ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج.وعلق قائلا:"سعيد جدًّا بتشريف سيادة الوزيرة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي وتعاونها معنا في استقبال الأستاذ محمد رشاد (صاحب واقعة القطار) في عرض مسرحية أبو العربي".وسبق نشر الفنان هاني رمزي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بوست يدعم فيه صاحب واقعة قطار منوف ويدعوه لمسرحيته الجديدة أبو العربي.وعلق قائلا:"عايز أوصل للراجل اللى صاحب واقعه القطار لكى أدعوه هو بنته وأسرته لحضور مسرحيه أبو العربى فى العيد".وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل قطار منوف، حيث أظهر مشادة كلامية بين كمساري ومساعديه، مع إحدى السيدات (مصورة الفيديو)، قالت إنهم اعتدوا على مواطن بالصفع على وجهه أمام ابنته لخلاف على ثمن التذكرة، وعدم دفع الغرامة.وظهرت السيدة وهي تخرج 50 جنيهًا قيمة الغرامة المالية، إلا أن الكمساري رفض، بينما توعدته السيدة بمعاقبتهم قانونيًا.