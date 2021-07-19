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هالاند يعلق على رحيل سانشو عن بوروسيا دورتموند

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعرب ارلينج هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عن أسفه لرحيل زميله جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي مقابلة مع قناة «Stadium Astro» الماليزية على موقع يوتيوب، قال هالاند عن زميله في خط الهجوم :"جادون وأنا كنا نفهم بعضنا بشكل جيد للغاية، وهو لاعب ممتاز، ومن المحزن بالطبع أنه سيرحل لكن هذه هي كرة القدم".

وأعرب النرويجي الدولي عن تفاؤله حيال قدرة ناديه على سد الفجوة التي أحدثها رحيل سانشو، وقال:" لدينا لاعبون آخرون أتفاهم معهم بشكل جيد، وسيكون الأمر أفضل".

وأشار هالاند /20 عاما/ إلى أنه يتطلع إلى التعاون مع المدير الفني الجديد لدورتموند ماركو روزه "أعرفه من ستة شهور قضيناها في سالزبورج وهو إنسان لطيف". وتأتي هذه العبارة في إشارة إلى الفترة المشتركة التي قضاها هالاند مع روزه في نادي سالزبورج النمساوي.

وفيما يتعلق بالشهور المقبلة تحت قيادة روزه، قال هالاند إنها ستكون مشابهة للفترة التي قضاها في سالزبورج " تدريب قاس وكثير من الضغط والكثير من الجري والكثير من الهجوم".

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