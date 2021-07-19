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تعرف على أفضل دعاء في يوم عرفة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:12 ص
أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن صيام يوم عرفة له فضل عظيمة، وله مثوبة وغفران في الذنوب، حيث يكفر سنة قبله وسنة بعده.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن يوم عرفة تتنزل فيه نفحات الله سبحانه وتعالى، موضحًا أن يوم عرفة يبدأ من الفجر، والقادر على الصيام فلا يضيعه.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فيجب الإكثار من الدعاء، موضحًا أن أفضل الدعاء هو: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

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