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لميس الحديدي تكشف كواليس تواصلها مع أحمد العوضي بشأن حالة ياسمين عبدالعزيز

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
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كشفت الإعلامية لميس الحديدي أنها حاولت الاتصال بالفنان أحمد العوضي للاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، ورد عليها قائلًا: "إدعيلها يا لميس هي في الرعاية الآن".

تابعت الإعلامية عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، : "ده كان رده بس وأنا بحترم خصوصية الناس وتفضيلهم لعدم الحديث عن الحالة الصحية لذويهم، وأيا ماكانت المعلومات لدي حول حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز فأنا مش هقول لأني بحترم خصوصية الناس وده من حق أسرتها  أن تختص بها بالإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية".

أكملت: "من الكلام المتداول الذي لفت إنتباهي ماتردد أنها أجرت عملية جراحية أصابتها بمضاعفات أعقبها عملية أخرى والسؤال هل هذا وجه تشابه بين ماحدث لها وماحدث للزميلة إيمان الحصري؟! بعيدًا أيضًا عن المعلومات لدي التي أعرفها عن الحالة الصحية  للإعلامية إيمان الحصري".

واصلت: "لكن لفت انتباهي وجود جمل تتكرر وهي احتمالات وأنا بحط تحت إحتمالات عدة خطوط أنها أخطاء طبية، والمؤكد في معلوماتي أن الإعلامية إيمان الحصري  لم تدخل في البداية لإجراء عملية كبرى وكذا الحال بالنسبة لياسمين عبد العزيز،يبقى السؤال: هل ما حدث  تطورات طبيعية من الممكن حدوثها في حالات بعينها بعد إجراء عملية جراحية؟ لكن  في علم الطب  السؤال الثاني يطرح نفسه هل هناك أخطاء طبية"؟!

يذاع "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON"" وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي

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