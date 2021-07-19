لجنة مكافحة كورونا: هذا موعد دخول مصر الموجة الرابعة (فيديو)

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر، قائلا: "الموجة الثالثة انتهت بسلام بفضل الله، وبفضل وعي الشعب، وجهود الاطباء والطاقم الطبي، معقبًا: "حتى الآن ربنا ساترها معانا"، مشيرًا إلى ان بعض الأطباء يقعون في أخطاء عند علاج حالة مصابة بالكورونا من خلال الاستخدام المفرط للمضاد الحيوي.



ولفت "النادي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن الموجة الرابعة لكورونا من المتوقع أن تبدا في بداية او منتصف شهر سبتمبر، خاصة ان الموجة الرابعة بدأت في الكثير من الدول المحيطة.



وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن التطعيم وحده هو القادرة على خفض حدة الموجة الرابعة، مضيفًا أن فيتامين سي والزنك.

