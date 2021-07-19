"لا تجلسوا في هذه الأماكن".. نصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين في عيد الأضحى

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الأيام المقبلة، خاصة في نهاية الأسبوع "الأربعاء- الخميس- الجمعة".





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هناك استمرار لارتفاع نسب الرطوبة خلال أسبوع عيد الأضحى.



