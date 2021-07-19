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مي عبد الله في أحدث إطلاله بتوقيع مصممة الأزياء "هبة العنزي"

الإثنين 19/يوليو/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
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ظهرت بها الفنانة مي عبد الله،  بتصميم من توقيع مصممة الأزياء هبة العنزي  وذلك خلال كواليس مسلسلها صديقات العمر .

بدأت الفنانة المصرية مي عبد الله مشوارها الفني في عام 2004، وذلك من خلال مشاركتها في مسرحية “أبطال المدينة”، ومسلسل “الأخطبوط”، “بيت العائلة”، ثم استمرت أعمالها في الدراما الكويتية والخليجية ومن أشهر أعمالها مسلسل “هوامير الصحراء”، “خالي وصل”، وشاركت في مسلسل “أحلام على ورق” والذي تم تصويره في دبي وكان من إخراج: عامر فهد، وتأليف: حازم سليمان.

تنوعت أدوارها بين الكوميدي والتراجيدي وتمكنت من تجسيد جميع الأدوار، كان آخر أعمالها في الدراما مسلسل “شغف”، “سبع أبواب” وذلك في عام 2020، وأيضاً ستشارك في مسلسل “بيت الذل” والذي جاري إنتاجه، بلغت أعمالها في السينما والتليفزيون والمسرح ما يقرب من 60 عملاً فنياً على الساحة الفنية الخليجية.

مي عبد الله كويتية أم مصرية
مي عبد الله الفنانة المصرية الموطن ولكنها كويتية الهوية والإقامة، جنسيتها مصرية ولكنها ولدت في دولة الكويت ونشأت وتلقت تعليمها وتربت فيها، وتزوجت وأقامت حفل زفافها في الكويت، وشاركت في الأعمال الدرامية والمسرحية في الكويت وقطر والسعودية وعدد من دول الخليج العربي، وعلى الرغم من كونها مصرية الجنسية إلا أنها لما تشارك في أعمال على الساحة الفنية المصرية.

صرحت مي عن ذلك أنها كانت تفكر كثيراً في المشاركة في الدراما المصرية لكنها لم تمتلك ما يكفي من الجرأة لاقتحام الدراما المصرية، وعلى الرغم من أنها تلقت عرض من مخرج معروف لتشارك في عمل مصري، لكنها رفضت العرض لأنها خائفة من المشاركة على الساحة المصرية، لأنها ستحتاج أن تثبت ذاتها ووجودها كفنانة وهذا الأمر يتطلب أن تكون متفرغة تماماً، وأنها تحب أن تقتصر على الدراما الخليجية، ومن المحتمل فيما بعد أن تغير رأيها.

مي عبد الله ومسرحية “قلب للبيع”
شاركت الفنانة المصرية مي عبد الله في أعمال مسرحية كثيرة وكان منها مشاركتها في مسرحية “قلب للبيع”، وذلك عام 2016 والتي جسدت فيها شخصية سيهام، وكانت من بطولة الفنان الكوميدي الكبير طارق العلي، والذي كان بينهما علاقة حب، وكانت علاقتهما معاً تعتبر من أهم محاور المسرحية.

صرحت مي عبد الله عن مشاركتها في هذه المسرحية قائلة: “بالنسبة لي مشاركتي في مسرحية “قلب للبيع” هي أبرز أعمالي المسرحية، وذلك لكوني أشارك مع الفنان طارق العلي الذي يحظى بجمهور كبير وهذا سمح لي بالتواصل مع جمهوره العريق، وبعد ابتعادي لمدة سنتين بسبب اهتمامي بابنتي قررت أن أعود بالمشاركة في المسرحية والتي جسدت فيها دور دكتورة شابة تجمعها قصة حب مع أبو سرور، وقامت الفنانة ميس كمر بتجسيد شخصية والدتي”، وكانت المسرحية من بطولة: طارق العلي، أحمد فرج، ميس كمر، ومن تأليف: عبد الله عيسى، وإخراج: عبد العزيز الصايغ.

مي عبد الله في أحدث إطلاله بتوقيع مصممة الأزياء "هبة العنزي"
مي عبد الله في أحدث إطلاله بتوقيع مصممة الأزياء "هبة العنزي"
مي عبد الله في أحدث إطلاله بتوقيع مصممة الأزياء "هبة العنزي"
مي عبد الله في أحدث إطلاله بتوقيع مصممة الأزياء "هبة العنزي"

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