Advertisements
أستاذ موارد مائية يصدم السودان بشأن الفيضانات (فيديو)
الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:14 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السد العالي آمن، وكذلك احتياطي السد العالي مطمئن جدا.
وعن الوضع في السودان، أشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه من الوارد أن تشهد السودان فيضانات هذا العام، وهو أمر طبيعي يحدث في السودان سنويًا، ولكنه يزداد في بعض السنوات.
.وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أنه من الوارد أن يكون هناك فيضانات في السودان ليس فقط من النيل الأزرق، ولكن من الأنهار الأخرى في السودان، مشددًا على أهمية التعاون بين مصر والسودان في عمل مشروعات تحمي السودانيين من الفيضانات، وكذلك تزيد من المياه لكل من مصر والسودان.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements