أستاذ موارد مائية يصدم السودان بشأن الفيضانات (فيديو)

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السد العالي آمن، وكذلك احتياطي السد العالي مطمئن جدا.





وعن الوضع في السودان، أشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه من الوارد أن تشهد السودان فيضانات هذا العام، وهو أمر طبيعي يحدث في السودان سنويًا، ولكنه يزداد في بعض السنوات.



