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بإطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الإثنين 19/يوليو/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت عارضة الأزياء اللبنانية وهى تقضي إجازتها الصيفية بإطلالة جريئة وكتبت لاميتا تعليق على الصورة قائلة: "أحيانا تحتاج إلى الهروب"، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

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