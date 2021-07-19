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تصل للشطب... "الأطباء" تكشف عقوبة الطبيب المتسبب في أزمة ياسمين عبد العزيز (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:12 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الاطباء، مصير الطبيب المتسبب في تدهور حالة ياسمين عبد العزيز، قائلًا: "إذا ثبت بأن ما حدث كان نتيجة لخطأ طبي، فسيحاسب الطبيب بكل الطرق سواء قانونيًا أو نقابيًا، وهذا الأمر ينطبق على جميع الأطباء بدرجات متفاوتة من العقاب".

وتابع "الزيات"، خلال مداخلة فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن عقوبة الطبيب المتسبب بهذا الأمر، تبدأ بتوجيه اللوم حتى الشطب من النقابة لفترة معينة أو للأبد .

ولفت إلى أن استخدام المنظار له إرشادات دولية معينة، وفي حال المخالفة فهذا يعتبر إهمال طبي، وعقوبة هذا الأمر تحدد على حسب الخطأ.

بسبب خطأ طبي، دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في غيبوبة منذ أكثر من 14 ساعة، وسط مخاوف كبيرة على صحتها من قبل جمهورها.

وخضعت ياسمين عبد العزيز مؤخرا لعمليتين بإحدى المستشفيات، خرجت منهما للعناية المركزة، لاستكمال العلاج.

وكتب مجدي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية.. أرجوكم أرجوكم ادعو لها.. الدعاء بيغير الأقدار.. ألطف بيها يارب".

ومن ناحيته، وصف الممثل المصري أحمد حلمي، حالة ياسمين الصحية بالصعبة، في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسأل الجمهور الدعاء لها، بينما وصف شقيقها وائل عبد العزيز في منشور آخر له الحالة بالـ"خطرة".

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