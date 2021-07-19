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عمر كمال: "غنيت مهرجانات علشان أكسب فلوس"

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:14 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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قال عمر كمال، أنه ليس مطرب مهرجانات شعبية بالأساس كما يعتقد الناس، موضحًا أنه لجأ إليها حتي يكسب المال.

وكشف عمر كمال خلال استضافته في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويعرض علي قناة "mbc مصر": "اتظلمت إني اتحطيت في موجة المهرجانات، والناس هي اللي حطتني في الزون ده.. كان قبلها بروح فرقة وأنزل حفلات ومكنتش بتجيب همها، واضطريت أروح للمهرجانات عشان أكسب فلوس".

يذكر أن أخر أعمال المطرب عمر كمال كليب "أوعدك"، والذي شاركته فيه الفنانة سمية الخشاب، ووصل الكليب إلى 10 مليون مشاهدة بعد شهر من طرحه عبر منصة يوتيوب.

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