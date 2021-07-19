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موسيماني عن انتقاده في بداية مشواره مع الأهلي: لم أبالي .. ميسي يتعرض له

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقفه من الانتقادات التي تعرض لها، فور استلامه مهمة تدريب الأحمر.

وأكد موسيماني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " لم أبالي، ولم أستمع لما وجه لي من إنتقادات في بداية مشواري مع الأهلي".

وتابع، " أنا أؤمن بما أقدمه في الملعب، والجميع يتعرض للانتقادات مهما فعل، وأكبر مثال علي ذلك انتقاد ليونيل ميسي نجم برشلونة".

واستكمل، "لم أشعر بالضيق من الانتقادات التي تعرضت لها، لأنها أحيانا تكون جيدة، أنا مستمع جيد، وأهتم بتحويل الانتقادات السلبية لجوانب إيجابية".

جدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، أول أمس السبت، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، للمرة العاشرة في تاريخه.

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