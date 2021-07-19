ميلان يحسم صفقة جديدة

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأحد تعاقده مع فودي بالو- توريه، مدافع فريق موناكو الفرنسي في صفقة مدتها أربع سنوات.





وذكرت تقارير أن قيمة صفقة اللاعب الدولي السنغالي، الذي ظهر من خلال أكاديمية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وسبق له اللعب مع ليل الفرنسي، تصل مبدئيا إلى 2ر4 مليون يورو (96ر4 مليون دولار).





وانضم لاعب منتخب فرنسا للشباب السابق لموناكو قادما من ليل في يناير 2019، ليخوض معه 74 مباراة بمختلف المسابقات، من بينها 24 لقاء بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، ولكنه أنه شارك أساسيا في ست مباريات فقط خلالها.





وتسلم بالو- توريه القميص رقم خمسة في ميلان، ومن المتوقع أن ينافس ثيو هيرنانديز على مكان أساسي تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي في الموسم المقبل.





وأكد ميلان وصول بالو- توريه /24 عاما/ على موقعه الرسمي اليوم، ليصبح خامس صفقة للنادي اللومباردي استعدادا للموسم الجديد.





تعاقد ميلان هذا الصيف أيضا مع مايك مينيان وأوليفييه جيرو، فيما قام بتفعيل بند الشراء في عقدي فيكايو توموري وساندرو تونالي، اللذين كان قد تعاقد معهما على سبيل الإعارة.



