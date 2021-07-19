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هل ظهرت حالات إصابة بكورونا بين الحجاج؟.. مسؤول سعودي يجيب (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 01:10 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة بالسعودية، إن موسم الحج هذا العام استثنائي بسبب ظروف جائحة كورونا، وكذلك آليات التنظيم، مؤكدًا أن كافة الحجاج نُقلوا من مدن السعودية وجاهزين لوقفة عرفة.

وأشار "المداح"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم استعدوا لموسم الحج من خلال 3 محاور ومنها أن يكون المتقدم للحج حاصل على جرعتي اللقاح، ويكون من فئة عمرية محددة، مؤكدًا أن نتيجة الحج هذا العام ستكون استثنائية بسبب الإجراءات التي اتُخذت لتأمين الحجاج.

ولفت وكيل وزارة الحج والعمرة بالسعودية، إلى أن نسبة إصابة الحجاج بفيروس كورونا ضعيفة جدًا، لأنهم حصلوا على جرعتي لقاح كورونا، مؤكدًا أن الأمور مطمئنة، ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة.

وأكد أن من سيؤدي العمرة الفترة المقبلة سيجد راحة أكبر تشعره أن فترة الانتظار التي انتظرها الراغبين في أداء العمرة تستحق، منوهًا بأنه لن يكون في صحن الكعبة أكثر من 2000 حاج.

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