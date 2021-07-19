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15 ألف دولار.. قيمة آخر فاتورة حصل عليها عمر كمال من يوتيوب

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:38 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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كشف عمر كمال عن قيمة أخر فاتورة حصل عليها من أغانية علي منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".

وقال عمر كمال خلال استضافته في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويعرض علي قناة "mbc مصر": اليوتيوب بيجيب فلوس بشكل شهري لما الأغنية تعدي 100 مليون دا طبيعي، وأخر فاتورة جاتلي من اليوتيوب كانت ب 15 ألف دولار ".

قال عمر كمال أنه ليس مطربا للمهرجانات الشعبية بشكل خاص، ولكنه لجأ إليها حتي يكسب المال.

حيث قال "اتظلمت إني اتحطيت في موجة المهرجانات، والناس هي اللي حطتني في الزون ده.. كان قبلها بروح فرقة وأنزل حفلات ومكنتش بتجيب همها، واضطريت أروح للمهرجانات عشان أكسب فلوس".

يذكر أن أخر أعمال المطرب عمر كمال كليب "أوعدك"، والذي شاركته فيه الفنانة سمية الخشاب، ووصل الكليب إلى 10 مليون مشاهدة بعد شهر من طرحه عبر منصة يوتيوب.

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