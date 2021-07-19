الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين خلال عيد الأضحى

أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الأيام المقبلة، خاصة في نهاية الأسبوع "أربعاء- خميس- جمعة".



وأشار "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أن هناك استمرار لارتفاع نسب الرطوبة خلال أسبوع عيد الأضحى.



ونصح بـ عدم الجلوس في المناطق المغلقة، وتناول المياه والسوائل، عدم التعرض للشمس خاصة أثناء الصيام غدًا، لافتًا إلى أن درجة الحرارة في أيام عيد الأضحى على القاهرة 37 درجة.

