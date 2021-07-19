مسؤول سعودي يكشف السر وراء اختيار 60 ألف حاج فقط (فيديو)

قال وكيل وزارة الصحة بالسعودية، الدكتور هاني جوخدار، إن اختيار الحجاج هذا العام كان مبنيًا على أساس حصولهم على لقاح كورونا، وأن يتراوح العمر ما بين 18 إلى 65 عامًا، ولا يعانون من أمراض صحية مزمنة نشطة تستدعي التدخلات الطبية المستمرة.





وأشار "جوخدار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الحجاج جميعهم حصلوا على جرعتي لقاح كورونا، ويتم متابعتهم بشكل دوري عند ركوب الحافلات، وأماكن الطعام، للتأكد من عدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم.



