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هيثم الحاج: الكتاب الورقي هينتهي 2040

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:17 ص
هيثم الحاج
هيثم الحاج
هدى عبدالرازق
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قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه لا يرى أن هناك منافسة بين الكتاب المطبوع والإلكتروني حيث إن هدف الناشر هو توصيل المعلومة بأي وسيط كان.

وأشار "علي"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن هناك دراسات تشير أن الكتاب المطبوع يسفر عن فوائد اقتصادية، ولكنهم يرون أنه بحلول 2040 سينتهي الكتب الورقي، مضيفا: "بعض الدراسات تشير إلى أن فيروس كورونا ساهم في الترويج للكتب الإلكترونية بشكل أكبر".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن العالم كله متجه للرقمي، وعلى الناشرين أن يجدوا صيغة مختلفة للنشر ويبدأوا فيها على الفور حتى لا ينتهي الكتاب الورقي ونحن في الفراع.

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