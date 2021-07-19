قبل طرحها.. تعرف علي كلمات أغنية حمادة هلال الجديدة





ساعات قليلة ويطرح النجم حمادة هلال أغنيته الجديدة "أم أحمد" التي انتهي من تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام الماضية داخل أستديو الأهرام، وقررت الشركة المنتجة للأغنية مع المطرب حمادة هلال طرح الأغنية يوم وقفة عيد الأضحة المبارك بسبب حالة البهجة والسرور التي تتناسب مع أيام العيد .

ومن ناحيته قال أحمد أشرف totti مخرج كليب أم أحمد أن الأغنية تتمع بروح جديدة ومختلفة تماما فمن الممكن ان يجدها البعض أغنية تميل للأعمال الوطنية ومن الممكن ان يصنها البعض علي انها أغنية ترفيهية وهذا كان دافع كبير لكي تخرج فكرة الفيديو كليب بطريقة مختلفة وحرصنا علي تقديم مجموعة كبيرة من النماذج المصرية الهامة التي نقابلها في حياتنا بشكل يومي، وأستعنا بعدد من الممثلين الشباب لكي يشاركوا في العمل، وتمنى أن تحقق الأغنية النجاح المتوقع لها، خاصة وان الجهد المبذول بها سيظهر علي الشاشات خلال الساعات المقبلة .

وتقول كلمات الأغنية "أم احمد في البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة بتزغرط ويا جارتها للقدروا يفرحونا "، "وايمن سواق مقطورة وفرحته عايزلها صورة كاتب فوق العربية يا بلدي دايما منصورة".

يشار إلي أن أغنية "أم أحمد" من تأليف أحمد مرزوق وألحان محمد قماح ومكس وماستر خالد رؤوف ومونتاج وشارك في تمثيل الكليب كل من منال يحيى وعاصم الابيض ورحيم أحمد أشرف وغيرهم من الفنانين الشباب ومونتاج وإخراج أحمد أشرف totti .