Advertisements

قبل طرحها.. تعرف علي كلمات أغنية حمادة هلال الجديدة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


ساعات قليلة ويطرح النجم حمادة هلال أغنيته الجديدة "أم أحمد" التي انتهي من تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام الماضية داخل أستديو الأهرام، وقررت الشركة المنتجة للأغنية مع المطرب حمادة هلال طرح الأغنية يوم وقفة عيد الأضحة المبارك بسبب حالة البهجة والسرور التي تتناسب مع أيام العيد .
ومن ناحيته قال أحمد أشرف totti مخرج كليب أم أحمد أن الأغنية تتمع بروح جديدة ومختلفة تماما فمن الممكن ان يجدها البعض أغنية تميل للأعمال الوطنية ومن الممكن ان يصنها البعض علي انها أغنية ترفيهية وهذا كان دافع كبير لكي تخرج فكرة الفيديو كليب بطريقة مختلفة وحرصنا علي تقديم مجموعة كبيرة من النماذج المصرية الهامة التي نقابلها في حياتنا بشكل يومي، وأستعنا بعدد من الممثلين الشباب لكي يشاركوا في العمل، وتمنى أن تحقق الأغنية النجاح المتوقع لها، خاصة وان الجهد المبذول بها سيظهر علي الشاشات خلال الساعات المقبلة .
وتقول كلمات الأغنية "أم احمد في البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة بتزغرط ويا جارتها للقدروا يفرحونا "، "وايمن سواق مقطورة وفرحته عايزلها صورة كاتب فوق العربية يا بلدي دايما منصورة".
يشار إلي أن أغنية "أم أحمد" من تأليف أحمد مرزوق وألحان محمد قماح ومكس وماستر خالد رؤوف ومونتاج وشارك في تمثيل الكليب كل من منال يحيى وعاصم الابيض ورحيم أحمد أشرف وغيرهم من الفنانين الشباب ومونتاج وإخراج أحمد أشرف totti .

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الرسام الدنماركي صاحب أزمة الصور المسيئة للنبي

منذ ساعة الا ربع

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 13 ساعة

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في الإصابات اليومية لكورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ أقل من ساعتين

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وصول الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة (صور)

منذ ساعتين و 31 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

11:01 م

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

عاجل.. وفاة الرسام الدنماركي صاحب أزمة الصور المسيئة للنبي

03:23 ص

عاجل.. وصول الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة (صور)

01:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس