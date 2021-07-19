Advertisements
ربنا يشفيكي يا جدعة.. رضوى الشربيني تطالب جمهورها بالدعاء لياسمين عبد العزيز
الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:00 ص
ولاء عبد الناصر
Advertisements
دعت الإعلامية رضوى الشربينى ، للفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تمر بوعكة صحية بعد خضوعها لعملية جراحية.
ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وكتبت رضوى الشربينى “ ربنا يشفيكى ياجدعه وبقومك بالف سلامه حبيبتى ” .
يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.
وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"
ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وكتبت رضوى الشربينى “ ربنا يشفيكى ياجدعه وبقومك بالف سلامه حبيبتى ” .
يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.
وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"
Advertisements