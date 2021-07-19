ربنا يشفيكي يا جدعة.. رضوى الشربيني تطالب جمهورها بالدعاء لياسمين عبد العزيز

دعت الإعلامية رضوى الشربينى ، للفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تمر بوعكة صحية بعد خضوعها لعملية جراحية.



ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وكتبت رضوى الشربينى “ ربنا يشفيكى ياجدعه وبقومك بالف سلامه حبيبتى ” .





يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.





وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"