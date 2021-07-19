بهذه الكلمات.. أحمد حلمى يساند ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها المرضية

حرص الفنان أحمد حلمي، على طلب الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.



وكتب أحمد حلمي، من خلال حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام: “ما احوج المريض الي دعاء لا يملك ان يطلبه".



وتابع أحمد حلمي، :"ادعو لياسمين بالشفاء - (اللهم يا من تعيد المريض لصحته وتستجيب دُعاء البائس اشفي كل مريض) امين”.



وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.





وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"



