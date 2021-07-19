أحمد زاهر يطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء لياسمين عبد العزيز

طلب الفنان أحمد زاهر، من الجمهور الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.



وكتب أحمد زاهر، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الف مليون سلامه عليكي يا ياسمين ربنا يشفيكي و يعافيكي و تقومي بالف سلامه لولادك و جوزك و جمهورك كله”.





وتابع قائلاً: “ان شاء الله بحق الايام المفترجة دي هاتبقي زي الفل بندعيلك كل لحظه و ان شاء الله ربنا يستجيب لدعانا يارب”.



يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.





وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"



