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أحمد زاهر يطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء لياسمين عبد العزيز

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:25 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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طلب الفنان أحمد زاهر، من الجمهور الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.

وكتب أحمد زاهر، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الف مليون سلامه عليكي يا ياسمين ربنا يشفيكي و يعافيكي و تقومي بالف سلامه لولادك و جوزك و جمهورك كله”.


وتابع قائلاً: “ان شاء الله بحق الايام المفترجة دي هاتبقي زي الفل بندعيلك كل لحظه و ان شاء الله ربنا يستجيب لدعانا يارب”.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.


وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"

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