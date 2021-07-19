موسيماني: الخطيب صاحب الفضل في نجاحات الأهلي وسعيد بالعمل معه

















عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعمل مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.





وأكد موسيماني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أنا أسعد شخص بالعمل مع الأسطورة محمود الخطيب، دائمًا متواجد معنا بالأوقات الصعبة، لا يتحدث كثيرًا ولكنه يدعمني فقط".





وتابع، "الخطيب مختلف عن أي رئيس نادي تعاملت معه من قبل لإنه كان لاعب كبير فيفهم جيدًا كرة القدم، لذلك أنا أعتبر نفسي محظوظ بالعمل مع شخصية مثله".





وأشار، "الخطيب أبلغني في بداية عملي مع الاهلي أنه اختارني وسط العديد من الأسماء لأنه يثق بي كما أنني أعلم جيداً كل شئ عن الكرة الإفريقية، خاصة لأن الفريق وقتها كان مقبل على نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا، فأخبرته بأنني أعلم كل شيء عن فريق الوداد، نقاط القوة والضعف وكذلك العديد من اللاعبين".





وشدد على أن الخطيب هو صاحب الفضل الأكبر في نجاحات الأهلي، من خلال توفير بيئة جيدة للاعبين، مشيرًا إلى أن هذا هو سر النجاح والتتويج بالبطولات.



